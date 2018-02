Rugby Club maakt komaf met modder KUNSTGRAS, EXTRA KLEEDKAMERS EN KRACHTZAAL OP KOMST STEFAN VAN DE WEYER

05 februari 2018

02u43 0 Leuven De bouwaanvraag voor de aanleg van een kunstgrasveld voor Rugby Club Leuven aan de Koetsweg in Kessel-Lo is ingediend. Bovendien wil de club investeren in een nieuwbouw op de site Donckers. Onder meer met de verkoop van graszoden van het huidige speelveld wil de club de werken financieren.

In mei 2017 heeft de stad Leuven al een subsidie goedgekeurd voor de aanleg van het kunstgrasveld, dat de naam Project Morissen met zich mee kreeg. Dat kost ongeveer 800.000 euro. Verder wil de club haar infrastructuur renoveren en een nieuwbouw zetten, het Project Donckers. Hiermee zou 250.000 à 300.000 euro gemoeid zijn.





Na jaren trainen en spelen op één veld aan de Koetsweg met een trainingsveld van enkele tientallen meters verder is een uitbreiding hoogst noodzakelijk. "De bouwaanvraag is binnen, de vergunning om bomen te kappen ook", zegt voorzitter Jan Coupé. "Hierover gaan we over drie maanden uitsluitsel krijgen. Onze buren hebben al bezwaar ingediend tegen de nog te bouwen talud en de omheining. Overleg zal normaal gezien wel een oplossing bieden. Als we begin mei voor alle vergunningen groen licht hebben gekregen, wordt een bestek uitgestuurd (naar kandidaat-aannemers, red.). De bouw zal jammer genoeg niet tijdens de zomerstop plaatsvinden. Volgend seizoen komt in het gedrang. Waar je ook bouwt in Vlaanderen heb je tijd nodig. Jammer, want onze oefenvelden zijn echt op", vervolgt Jan Coupé.





Het veld wodt ongeveer 115 meter lang en 72 meter breed. De geperforeerde basis bestaat onder andere uit beton. Een lichte chapelaag, kalk en drainage moeten alle regenwater doen afvloeien. Als die basis is gelegd, komt er een shockpad (schokabsorptielaag, red.) over met een dikte van ongeveer 2 centimeter, te vergelijken met een judomat. Daar bovenop komen de korrels en het kunstgrasveld.





Steeds meer leden

Daarnaast is het bestuur bezig met het dossier voor de nieuwbouw en renovatie op de site 'Donckers'. Het gaat om extra kleedkamers en een krachtzaal waarvoor de vereniging subsidies aangevraagd heeft bij Sport Vlaanderen. "We hebben twee vestiaires. Maar liefst vier van dergelijke ruimtes zijn nodig om de groei van ons ledenaantal op te vangen", becijfert voorzitter Coupé.





Binnenkort start Rugby Club Leuven een fondsenwervingscampagne onder de noemer 'RCL uit het slijk'. De keuze van de slogan spreekt tot de verbeelding. Slijk op het oefenveld 'Morissen' aan de Koetsweg 250 is de anciens niet vreemd. "We ontvangen subsidies en we gaan daarnaast fondsen werven met activiteiten plannen naar alle ploegen toe. We zullen al zeker het oude veld per opbod verkopen. We verkopen stukken gras van alle mogelijke afmetingen. De prijzen beginnen vanaf 20 euro en kunnen oplopen tot enkele honderden euro's, in functie van waar de stukken liggen op het veld. De stukken aan de zijkant zijn goedkoper."





Rugby Club Leuven telt van jong tot oud 350 à 400 spelers. De eerste ploeg bij de vrouwen speelt in de topdivisie, de mannen in tweede divisie.