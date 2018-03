Rugby Club Leuven start crowdfunding 'RCL uit het slijk' 19 maart 2018

02u29 0 Leuven "Rugby Club Leuven zit met een vervelend probleem. Ons oefenveld bevindt zich momenteel in een staat waar zelfs Wout Van Aert zich niet aan zou wagen", zegt voorzitter Jan Coupé.

"Maar daar willen we graag iets aan doen. Van Stad Leuven ontvangen we 800.000 euro steun, maar ook met alle andere subsidies erbij hebben we nog wel wat extra middelen nodig om het 1,25 miljoen euro kostende project voor een verlicht kunstgrasveld met extra kleedkamers en een krachtzaal gefinancierd te krijgen." Zaterdag werd daarom een fondsenwervingscampagne gelanceerd. "Leden, sympathisanten en sponsors kunnen daarbij een stukje van het oefenterrein 'kopen'", legt Coupé uit. "We hebben ons modderterrein daarvoor virtueel onderverdeeld in vele stukken: de kleinste aan de zijlijn zijn al vanaf 20 euro te koop. Zo kunnen ouders 'hun plekje', waarop ze wekelijks staan te supporteren, 'verwerven'. Voor de grote centrale stukken betalen kapitaalkrachtigere sponsors tot 1.500 euro." Op die manier, maar ook met andere initiatieven, hoopt de club de komende drie jaar zo'n 65.000 euro te kunnen verzamelen. Als alles volgens plan verloopt zou er na komend rugbyseizoen een nagelnieuw synthetisch oefenterrein langs de Koetsweg in Kessel-Lo moeten liggen. (SPK)