Ruelenspark krijgt opknapbeurt Bart Mertens

05 december 2018

19u15 0 Leuven Het Ruelenspark in Leuven wordt gerenoveerd. De oude bungalows worden afgebroken en worden vervangen door nieuwe exemplaren die voldoen aan de huidige technische voorschriften. “Het park zelf krijgt eveneens een upgrade”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V).

Het Ruelenspark is toe aan vernieuwing. Die is op komst want in 2019 gaat de renovatie van start. Meer concreet: de 34 versleten bungalows maken plaats voor 16 nieuwe exemplaren die voldoen aan de huidige technische voorschriften. “De oude bungalows zijn te versleten om in aanmerking te komen voor een renovatie”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V). “Afbraak is de enige optie. De oude bungalows worden vervangen door nieuwe woongelegenheden die goed geïsoleerd zullen zijn. De nieuwe woongelegenheden zullen ook iets groter zijn.” De werkzaamheden hebben niet zoveel gevolgen voor de bewoners. Zij kunnen gewoon in hun oude bungalow blijven wonen tot de nieuwe klaar is. Het zal wel vier tot vijf jaar in beslag nemen vooraleer iedereen is verhuisd naar een nieuwe bungalow.

Parking verdwijnt

Schepen Devlies laat ook weten dat het park een upgrade krijgt in 2019. “We gaan voor meer groen”, klinkt het. Of met andere woorden: enkel nog wandel- en fietspaden in het Ruelenspark en bijgevolg geen plaats meer voor de huidige straat die door het park loopt. Nog dit: de parking aan het Ruelenspark verdwijnt en maakt plaats voor een appartementsblok. Sociale huisvestingsmaatschappij Swal neemt de bouw voor haar rekening. “Vooral oudere personen zullen er gaan wonen in de toekomst”, besluit schepen Carl Devlies.