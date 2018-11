Rouwregister voor Jeanne Schollaert (95) Bart Mertens

26 november 2018

18u40 0 Leuven De stad Leuven opent vanaf 27 november een rouwregister voor Jeanne Schollaert. De helft van de meest bekende tweeling van het land overleed donderdagnacht na een val op 95-jarige leeftijd.

Leuven verloor met het eerder onverwachte overlijden van Jeanne Schollaert een monument. Samen met haar tweelingzus Marcella werd Jeanne wereldberoemd in Vlaanderen door het programma ‘Het Hart van Vlaanderen’ waarin de tweeling commentaar gaf op de actualiteit. Vorige week donderdag kwam Jeanne ten val met complicaties tot gevolg. Jeanne Schollaert werd 95 jaar.

Onafscheidelijke tweeling

“Het stadsbestuur wenst via deze weg zijn medeleven mee met te delen aan de familieleden en de vrienden van Jeanne. En in het bijzonder aan haar onafscheidelijke tweelingzus Marcella. De onafscheidelijke tweelingzussen groeiden uit tot ambassadeurs van Leuven. Daarom openen we een rouwregister. Vanaf 27 november tot en met vrijdag kan iedereen herinneringen aan Jeanne Schollaert nalaten in het stadskantoor”, klinkt het.

Het register kan ondertekend worden tijdens de openingsuren: dinsdag 27 november van 9 tot 12.30 uur, woensdag 28 november van 9 tot 16.30 uur, donderdag 29 november van 9 tot 20 uur en vrijdag 30 november van 9 tot 12.30 uur. De uitvaart van Jeanne Schollaert vindt plaats in intieme kring.