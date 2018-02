Rotonde Brusselsestraat verdwijnt BUURT BLIJ MET MEER GROEN EN FIETSPADEN IN NIEUWE PLANNEN BART MERTENS

09 februari 2018

02u43 0 Leuven De rotonde in de Brusselsestraat zal verdwijnen en de straat krijgt brede en veilige fietspaden. Buurtcomité S.O.S Brusselsestraat is tevreden met de aangepaste plannen, maar stelt zich wel nog vragen rond de veiligheid nu de rotonde verdwijnt.

Een groep buurtbewoners van de Brusselsestraat in Leuven ijvert al een tijdje voor meer veiligheid in de drukke straat. De stad Leuven stelde deze week de plannen voor de heraanleg voor in de Sint-Jansschool en die vielen bij de meeste buurtbewoners in goede aarde.





Ook Liesbet D'huys van buurtcomité S.O.S Brusselsestraat ziet positieve punten in de plannen. "Uit het plan blijkt dat het stadsbestuur geluisterd heeft naar de bekommernissen van de bewoners en dat het de snelheidsduivels in onze straat wil aanpakken", zegt D'huys. "Er zal ook meer groen in de straat komen en de fietsers krijgen hun eigen plekje op de weg. We hebben hevig geprotesteerd tegen de eerste plannen, maar deze herziene versie maakt van de Brusselsestraat weer een woonstraat. Ik denk dat iedereen aangenaam verrast was door de wil van het stadsbestuur om van onze 'steenweg' weer een woonstraat te maken."





Verkeersremmers

In de Brusselsestraat van de toekomst worden onder andere brede en verhoogde stoepen en fietssuggestiestroken aangelegd. De Brusselsepoort zelf wordt dan weer versmald en de voorsorteerstrook verdwijnt. "Het fietspad onder de brug wordt aangepakt met het Agentschap Wegen en Verkeer, zodat fietsers er hun leven niet meer hoeven te riskeren. De Brusselsestraat zal versmallen van de poort tot aan de Blauwe hoek. De bushaltes liggen in de aangepaste plannen op de baan en niet meer in gevaarlijke inhammen. We hebben nog bedenkingen bij de schrapping van de rotonde. Op het plan is te zien dat het verkeer van het centrum voorrang heeft op zwakke weggebruikers. Automobilisten worden bovendien niet meer afgeremd, zoals nu wel het geval is. Het ziet er nu een beetje uit als een racebaan. We hebben dan ook gevraagd ook hier het STOP-principe te hanteren. Eerst Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer en dan pas Personenvervoer. We pleiten voor een voorrangsregel van rechts voor fietsers die uit de Goudbloemstraat komen en de Ridderstraat willen inrijden. Daarnaast vragen we een extra afremmende maatregel om fietsers te beschermen tegen het verkeer komende uit het centrum."





Inspraak

Ook over de snelheid van de wagens in de Brusselsestraat zijn er nog bedenkingen, al meent het stadsbestuur dat er voor een deel sprake is van een foute perceptie bij de buurtbewoners. Schepen Dirk Robbeets (sp.a) is alvast tevreden dat de buurt positief reageert op de plannen. "We zijn met een wit blad naar de mensen gegaan om hun voorstellen te noteren. Die hebben we maximaal geïntegreerd in de plannen die nu op de tafel liggen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe buurtbewoners inspraak hebben in de heraanleg van een straat."