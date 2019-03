Rommelmarkt om kas van Woudlucht te spijzen Bart Mertens

31 maart 2019

12u30 0 Leuven School Woudlucht in Heverlee organiseert vandaag haar tweede grote rommelmarkt. Op die manier wil de school geld in het laatje brengen om investeringen te doen in het onderwijsproject.

“Vorig jaar organiseerde onze school voor de eerste keer een grote rommelmarkt. Deze eerste editie was meteen een succes. Het duurde dan ook niet lang of er stond een nieuwe datum vast”, zegt Sarah Dumoulin, communicatieverantwoordelijke bij BuSO Woudlucht. “Je kan er door tweedehands spulletjes snuisteren en gezellig rondwandelen. Meer dan 100 standhouders, goed voor minstens 500 meter aan verkoopstandjes, zijn ingeschreven. Naast sport en spel zijn ook de Tiense Koetsiers aanwezig. Zij maken rondritjes met twee Brabantse trekpaarden. Voor 1 euro per rit kan je een tochtje maken met de huifkar en ook zo onze school steunen. De opbrenst gaat naar investeringen die zorgen voor een positief welbevinden van iedere leerling en een warme sfeervolle school.”