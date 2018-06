Rommelige tuin omgetoverd tot WK-café OHL-SUPPORTER VOORZIET SCHERM, TOOG, ZITHOEK ÉN TRIBUNE ANDREAS DE PRYCKER

14 juni 2018

02u27 0 Leuven OHL-supporter Tom Dehaes heeft samen met enkele goede vrienden en collega's maanden aan een stuk gewerkt aan dé WK-spot bij uitstek. Zijn rommelige tuin werd omgetoverd tot een WK-café met groot scherm, eigen toog en frigo, zithoek met kickertafel en zelfs een tribune. Gekregen van zijn favoriete club OHL, uiteraard.

Twee jaar geleden pakte Tom al eens uit met een mini-stadion in zijn tuin. Deze keer oogt alles nog wat grootser. Er is dan ook hard gewerkt om dit WK-café te verwezenlijken. "Op 25 april zijn we begonnen met de werken. Een aantal collega's hebben hier dag in, dag uit, de handen uit de mouwen gestoken. Soms zelfs twaalf uur op een dag", vertelt Dehaes. Dat doen hij en zijn vrienden en collega's onder de naam 'Et WK bij Brie', oftewel 'Het WK bij Broer'. Die bijnaam kreeg Tom van een collega die twee jaar geleden het mini-stadion mee op poten zette. Ondertussen is hij van werk veranderd, maar hij komt wel gewoon nog kijken. Tom nodigde tijdens de laatste oefenpot België-Costa Rica al een aantal vrienden uitnodigde voor een kleine try-out. En dat blijft ook de bedoeling. "Wij willen hier geen onbekenden over de vloer. Als Lukaku weer eens een slechte pass geeft, kan je dat hier tenminste luidop zeggen", knipoogt Tom terwijl een grote fan van Lukaku even verderop zit. Tien seconden later tekent die laatste voor zijn tweede pot van de avond.





Eigen café

Tom had vroeger met De Kemel nog een café op de Oude Markt. Die tijd is ondertussen al een tijdje voorbij. "Nu heb ik mijn eigen café, in mijn eigen tuin. Wij hebben zelfs een toog volledig in beton gegoten en er oude barkrukken van De Colff voor gezet. Wij hebben ook twee grote drankfrigo's. Wat verder staat er een een kickertafel en een zithoek. Daarnaast komt er wellicht nog een dartsbord, alles overdekt. Maar het orgelpunt zijn natuurlijk het groot scherm en de tribune in open lucht", meent Tom.





Als OHL-supporter heeft hij wel een lijntje lopen naar het bestuur. Toen hij vroeg naar een mini-tribune, was dat dan ook geen probleem.





"Tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels verwachten we hier toch een man of vijftig. Toch zeker als de kinderen gedaan hebben met de examens, of als er een match in het weekend is zoals die tegen Tunesië. Maar dat zijn niet de enige wedstrijden die hier te zien zullen zijn. Wedstrijden zoals Spanje-Portugal of Duitsland-Mexico zijn hier zeker te zien. Die laatste wedstrijd wordt onze try-out voor de levensbelangrijke wedstrijd van de Duivels tegen Panama", zegt Dehaes. En wat na het WK? "Dan blijft alles gewoon staan. Dit breek ik niet meer af", lacht een fiere Dehaes.