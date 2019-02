Rokershokje staat… midden op voetpad Bart Mertens

01 februari 2019

16u55 0 Leuven De Remysite in Wijgmaal heeft sinds kort een rokershokje en dat is momenteel gespreksonderwerp nummer één bij de vele mensen die op de site werken, zowel bij rokers als bij niet-rokers. De reden? De vreemde locatie…

De Remysite in Wijgmaal huisvest heel wat bedrijven en er werken bijgevolg ook rokers op de site. Op zich geen probleem maar de beheerder van de Remysite installeerde toch een rokershokje om alles in goede banen te laten verlopen. Op die manier wordt er niet meer aan de ingang van de bedrijven gerookt. Een goede zaak en daar zijn de werknemers op de site het ook mee eens maar toch is het rokershokje gespreksonderwerp nummer één. De reden? De vreemde locatie. De beheerder liet het rokershokje immers installeren op de doorgang voor voetgangers. Die moeten nu dus een omweg maken en dat is niet naar de zin van een aantal werknemers. Ook de rokers zelf stellen zich vragen bij de vreemde locatie voor hun nieuwe onderkomen. De beheerder van de Remysite liet ondertussen al weten dat het rokershokje nog verplaatst kan worden naar een beter geschikte plaats.