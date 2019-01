Roemeens koppel betrapt terwijl ze vele scheermesjes stelen Stefan Van de Weyer

28 januari 2019

15u56 2 Leuven Het Leuvense parket dagvaardde een Roemeense man en vrouw onmiddellijk in toepassing van het snelrecht nadat ze voorbije zaterdag werden betrapt op een winkeldiefstal in de Colruyt in de Groenveldstraat Heverlee.

De man laadde scheermesjes en bestek in een winkelkar en liet de kar achter in de winkel. De vrouw nam de spullen uit de kar en verstopte ze in haar handtas. De gestolen spullen hadden een waarde van 350 euro. Dezelfde verdachten komen ook in aanmerking voor een winkeldiefstal in de Colruyt op de Tiensesteenweg in Kessel-Lo de dag voordien. Ze gingen er op dezelfde manier te werk en zouden scheermesjes en make-up ter waarde van bijna 400 euro gestolen hebben. Diezelfde dag ontvreemdden ze op dezelfde manier scheermesjes ter waarde van 350 euro in de Colruyt van Tienen. De 28-jarige vrouw en 30-jarige man moeten in februari voor de Leuvense strafrechter verschijnen.