Rodeo, death ride... en een beetje politiek MIDZOMERFEEST CD&V TRAPT VERKIEZINGSCAMPAGNE OP GANG BART MERTENS

11 juni 2018

02u38 0 Leuven Minister van Justitie Koen Geens heeft gisteren het Midzomerfeest van CD&V georganiseerd aan het stadion van OHL. Kandidaten uit heel de regio trapten er de campagne voor de verkiezingen op gang. Els Van Hoof liet optekenen dat ze bereid is om het parlement in te ruilen voor het Leuvense schepencollege.

De verkiezingskoorts begint stilaan toe te slaan met 14 oktober in het vooruitzicht. CD&V wil haar sterke positie op provinciaal en gemeentelijk niveau bevestigen en zo mogelijk nog versterken. Dat was de boodschap van minister van Justitie Koen Geens, die alle lokale kandidaten succes wenste op de vijfde editie van het Midzomerfeest. Locatie van dienst was dit jaar het stadion van de Leuvense voetbalclub OHL waar CD&V-kandidaten uit de hele regio verzamelen bliezen. "We lopen ons warm voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen", aldus minister Geens. "De voorbije beleidsperiode heeft CD&V het verschil gemaakt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan onze gedeputeerden Monique Swinnen en Tom Dehaene, maar ook aan de vele mandatarissen in de gemeenten. CD&V gaat opnieuw voor meer levenskwaliteit in een wereld die morgen nog beter zal zijn dan hij vandaag al is. Zelf ben ik lijstduwer op de provinciale lijst in het kiesdistrict Leuven en in Huldenberg."





Ook de lokale kandidaten lieten van zich horen. Carl Devlies, lijsttrekker in Leuven, sprak opnieuw de ambitie uit om burgemeester van Leuven te worden. "Ik werd aangekondigd als de nieuwe burgemeester van Leuven op het Midzomerfeest en dat klonk best aangenaam. De reacties waren alvast goed. We moeten met ambitie naar de verkiezingen gaan, want we hebben een straffe ploeg met jong talent en ervaren mensen."





Mechanische stier

Eén van de krachtdadige kandidaten op de CD&V-lijst is Els Van Hoof. Als nummer twee sluit ze niet uit dat een terugkeer naar het Leuvense schepencollege tot de mogelijkheden behoort na de verkiezingen van 14 oktober. "Als uit de stembusgang blijkt dat de kiezer me terug in Leuven wil, zal ik luisteren naar dat signaal. Ik sta voor een resultaatgericht beleid en zal de fundamentele zaken niet loslaten vooraleer er een oplossing is."





Over loslaten gesproken...CD&V had een mechanische stier laten aanrukken om een wedstrijdje rodeo te organiseren onder de kandidaten. Onder meer Carl Devlies en Els Van Hoof waagden zich aan een ritje terwijl Leuvens schepen Erik Vanderheiden toch liever opteerde voor de 'death ride'. Van Hoof overklaste Devlies op de stier. "Zoals ik al zei, ik laat pas los als het echt niet anders kan", besloot Els Van Hoof die zich stevig in top tien nestelde met haar prestatie.