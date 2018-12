Rockband Willow hangt gitaren aan de haak Op 14 februari afscheidsconcert van groep die nog voor koningspaar optrad Bart Mertens

25 december 2018

17u35 0 Leuven Indierockband Willow houdt het voor bekeken. Gitarist Nils Goddeeris kreeg een mooie job aangeboden in Signapore en zonder Nils ziet de rest van de groep geen toekomst meer voor Willow. Op 14 februari speelt de Leuvense band nog een afscheidsconcert in Het Depot maar daarna is het einde verhaal. “Het Depot was de tweede thuis van Willow”, zegt Mike Naert, directeur van de Leuvense concertzaal.

Leuven verliest binnen enkele maanden één van de beloftevolle bands voor de toekomst. Indierockband Willow houdt het immers voor bekeken en dat is op zijn minst gezegd een talentvolle groep minder in Vlaanderen. Reden voor het vroegtijdige pensioen is een jobaanbieding die gitarist Nils Goddeeris niet kon weigeren. Hij kan aan de slag in Signapore en wil die kans niet aan zich voorbij laten gaan. De andere leden van Willow hebben geen zin in de zoektocht naar een nieuwe gitarist en besloten dan maar om de gitaren aan de spreekwoordelijke haak te hangen.

Het Depot

Toch willen de leden van Willow de deur niet sluiten zonder mooi afscheid voor de fans. “Het Depot was de tweede thuis voor Willow. Op 14 februari zakken ze naar hun tweede thuis af voor een afscheidsconcert, nota bene in de originele line-up”, zegt Mike Naert, directeur van Het Depot in Leuven. Op het muzikale menu die avond ongetwijfeld debuutsingle ‘Gold’ en succesnummer ‘Sweater’. Beide singles leverden Willow veel airplay op en kampeerden wekenlang in De Afrekening van Studio Brussel. De ingenieuze videoclip voor ‘Sweater’ ging wereldwijd viraal en haalde in eigen land een zelfs een MIA-award binnen.

Humo’s Rock Rally

Mike Naert van Het Depot stond op de eerste rij toen de ster van Willow begon te schitteren in 2010. “Willow speelde zich in 2010 naar de derde plaats in Humo’s Rock Rally en kaapte ook de publieksprijs weg. Dat leverde de indierockband meteen een platencontract op bij Universal Music. In 2012 lieten ze debuutalbum ‘We The Young’ op de wereld los. In 2014 bracht Willow een tweede album uit dat meer elektronisch klonk in vergelijking met het debuutalbum. Uit ‘Plastic Heaven’ schopten ook de videoclips voor ‘Remedy’ en ‘Danger’ het tot internethits. Met een sterke live-reputatie deed Willow verschillende malen het Belgische festival- en clubcircuit aan en kan de band op haar palmares onder meer zeven concerten in Ancienne Belgique schrijven. Ook de dubbele passage op Pukkelpop en het concert op Dour mogen niet vergeten in het verhaal van Willow. Na de akoestische EP ‘Zacht’ werkte de band nog aan een nieuw album maar dat zal er dus niet meer van komen.”

Je t-shirt doet me denken aan mijn jeugd en aan Pink Floyd Koning Filip

Nog dit: Willow is één van de weinige rockbands die voor het Belgische koningspaar mocht optreden. Op 6 september 2013 maakten koning Filip en koningin Mathilde hun blijde intrede in Leuven en daarbij kwamen ze uiteindelijk terecht in concertzaal Het Depot. Willow joeg de decibelmeter de hoogte in en zanger Pieter-Jan kreeg niet veel later de eer om koning Filip persoonlijk te spreken. “Je t-shirt doet me denken aan mijn jeugd en aan Pink Floyd”, aldus koning Filip. Een onderonsje met de koning over een in verf gedrenkt t-shirt…er zijn slechtere herinneringen voor een rockband die de deur definitief sluit na een mooi muzikaal avontuur.