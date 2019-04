Roadshow ‘Ondernemers Ondernemen voor Iedereen’ op Martelarenplein Bart Mertens

08 april 2019

18u15 3 Leuven Na een passage in Gent en in enkele andere steden is de Vlaamse roadshow ‘Ondernemers Ondernemen voor Iedereen’ ook in Leuven terecht gekomen. Het initiatief van VLAIO zet 90 lokale ondernemers in de kijker.

De Vlaamse roadshow ‘Ondernemers Ondernemen voor Iedereen’ is een initiatief van VLAIO om het imago van de Vlaamse entrepreneur te verbeteren. De roadshow zet in negen Vlaamse centrumsteden de lokale ondernemers in de kijker. Nog tot en met zaterdag 13 april landt de installatie op het Martelarenplein. Liefst 90 lokale handelaars stellen zichzelf in hun zaak voor in een indrukwekkende installatie die je ook ’s avonds kan bezoeken, want de ‘roadshow’ is mooi verlicht. Het initiatief van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) maakt deel uit van een campagne om het imago van ondernemers te verbeteren.

“In Vlaanderen is er werk aan de winkel, want amper de helft van de Vlamingen heeft een positief beeld over ondernemers”, laat VLAIO optekenen. “De campagne vertelt daarom het verhaal van honderden Vlaamse entrepreneurs. De reizende installatie zet in negen Vlaamse centrumsteden lokale ondernemers in de kijker.” Nog dit: Leuven is de eindbestemming van de roadshow. Eerder passeerde de installatie al in Gent, Brugge, Kortrijk, Mechelen, Antwerpen, Sint-Niklaas en Hasselt.