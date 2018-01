Rikolto mikt op half miljoen euro 02u32 0

Rikolto, de organisatie die voorheen door het leven ging als Vredeseilanden, heeft een geslaagd campagneweekend achter de rug. Op basis van de eerste cijfers liggen de opbrengsten in de lijn van de voorbije jaren. Het was de eerste keer dat er campagne werd gevoerd onder de naam Rikolto, maar dat heeft blijkbaar weinig of geen invloed gehad op de vrijgevigheid van de mensen. "Met alle acties van het voorbije weekend mikt Rikolto op 500.000 euro. Vorig jaar klokte de campagne af op 444.000 euro. Voor ons was afgelopen weekend een cruciale start om onze doelstelling van 1,8 miljoen euro te halen tegen het einde van het jaar", zegt woordvoerder Jelle Goossens. Naar aanleiding van het campagneweekend ontstond een vriendschappelijke strijd tussen de vrijwilligers van Leuven en die van Kortrijk. Burgemeester Tobback riep in een filmpje de Leuvenaars op om ervoor te zorgen dat Leuven ook dit jaar de grootste opbrengst zou halen. De eerste cijfers wijzen op een nek-aan-nekrace die pas zal beslecht worden als de laatste centen zijn geteld. (BMK)