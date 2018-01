Rik Daems wil meer hondenweides 31 januari 2018

Kandidaat-burgemeester Rik Daems (Open Vld) pleit voor meer weides in Leuven waar honden kunnen lopen. "Zopas vroeg iemand ons of er in Wilsele-Putkapel een hondenloopweide zou komen zoals was beloofd", aldus Rik Daems. "De aanleg van het speelplein laat dat echter niet meer toe. Liefst 130 liefhebbers van honden hopen alsnog dat de weide er wel komt. In Vlaanderen heeft gemiddeld één op vier gezinnen een huisdier en een modern stadsbestuur moet ook rekening houden met de trouwe viervoeters van de mensen. Momenteel zijn er loopzones in Kessel-Lo, Heverlee, Leuven en Wijgmaal. Er moet minstens eentje bij komen in Wilsele, in Heverlee en in het centrum." (BMK)