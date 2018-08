Rik Daems wil betalend parkeren tot 19 uur 28 augustus 2018

02u43 1 Leuven Rik Daems stelde gisteren zijn boek 'Ondernemen in Groot-Leuven' voor. De kandidaat-burgemeester van Open Vld omschrijft het memorandum als een doordachte visie op ondernemend Leuven. "We moeten werk maken van een bindend contract tussen het stadsbestuur en alle economische spelers", klinkt het.

Of met andere woorden: van de toekomstige rol voor Leuven Mindgate tot 'city marketing' maar ook over prangende thema's zoals slimmer parkeren om de handelaars te ondersteunen. "Dit boek is een doordachte beleidsvisie op ondernemen in Leuven", aldus Rik Daems.





Variable tarieven

Eén van de opmerkelijke voorstellen is om betalend parkeren tot 21 uur af te schaffen. "Breng dat terug tot 19 uur, minstens op donderdag, vrijdag en zaterdag. En waarom zouden we geen variabele tarieven invoeren voor zowel bovengronds als ondergronds parkeren? Zo kan je mensen belonen die rijden met hybride-wagens met een korting of zelfs bestuurders met een elektrische wagen gratis laten parkeren. Het feit dat veel ondergrondse parkings in handen zijn van privé-bedrijven is geen punt. Je moet als stadsbestuur een politieke keuze maken en daar een budget tegenover stellen." (BMK)