Rik Daems (Open Vld) wil verloederde buurten versneld renoveren 03 mei 2018

02u50 0 Leuven Met het nieuwe decreet dat een verlaging of kwijtschelding van de onroerende voorheffing mogelijk maakt, wil Rik Daems (Open Vld) wonen in Leuven meer betaalbaar maken. "Het decreet laat ons eveneens toe om verloederde buurten versneld te renoveren", aldus de kandidaat-burgemeester.

Gisteren werd in het Vlaams parlement een decreet goedgekeurd dat steden en gemeenten de mogelijkheid geeft om de opcentiemen op onroerende voorheffing te verlagen in functie van het beleid. Tot op heden kon dit niet omdat overal hetzelfde tarief gehanteerd moest worden. "Dit decreet laat toe dat een stad of gemeente een beleid kan voeren in functie van betaalbaar wonen, een probleem dat zich vooral in Leuven maar ook elders erg scherp stelt", zegt kandidaat-burgemeester Rik Daems (Open Vld). "Het nieuwe decreet laat tevens toe om achtergestelde of verloederde buurten versneld te renoveren."





Meer concreet kan de onroerende voorheffing kwijtgescholden of verminderd worden in een bepaalde verloederde stadswijk of bijvoorbeeld voor gepensioneerden met een klein pensioen.





"Het heeft me altijd tegen de borst gestoten dat een gepensioneerde met een klein pensioen al gauw een volle maand pensioen aan belastingen moest betalen om in zijn eigen woning te mogen wonen", aldus Rik Daems. "Specifiek in Leuven zien we dat vele jonge gezinnen de stad ontvluchten omdat het gewoon te duur is om er nog te kunnen wonen. Een vrijstelling van de onroerende voorheffing voor een periode van bijvoorbeeld tien jaar maakt al snel een budget vrij voor een nieuwe keuken en badkamer voor een jong gezin." (BMK)