Rik Daems (Open Vld): "Werken beter coördineren!" 21 juni 2018

02u31 0 Leuven Rik Daems van Open Vld is niet te spreken over de vele werkzaamheden in de Leuven-centrum. De kandidaat-burgemeester is niet tegen verbeteringen maar heeft wel een probleem met de timing.

"De verkiezingskoorts laat zich voelen door een veelvoud aan werkzaamheden. We krijgen plots een golf van verkiezingsasfalt over ons heen en dat is uiteraard niet toevallig met 14 oktober in het verschiet. Bovendien is het niet de meest goedkope manier van werken. Ramingen worden overschreden en soms zijn werkzaamheden tot 80 % duurder. Zuinig gebruik van Leuvens belastinggeld kan je dat niet noemen. Als klap op de vuurpijl is van enige coördinatie weinig of geen sprake. Voor mijn eigen deur breekt men momenteel bijvoorbeeld voor de vierde keer op korte tijd de stoep opnieuw open. Nochtans kunnen dergelijke werkzaamheden enkel worden uitgevoerd met een vergunning. Een goed op elkaar afgestemde planning zou wonderen kunnen doen voor de Leuvenaars." (BMK)