Rik Daems blijft wijnboer: “Ik heb wijndomein helemaal niet verkocht” Fusie tussen Vinobelga en De Petrushoeve Bart Mertens

22 februari 2019

17u45 0 Leuven Rik Daems (Open Vld) heeft wijndomein Vinobelga niet verkocht. Dat zegt de Leuvense politicus in een reactie op de berichtgeving in de media over de fusie met Pterushoeve van Gerry Calders. “Het gaat om een fusie en dat wil zeggen dat De Petrushoeve en Vinobelga de krachten bundelen. Gerry Calders zal de leiding nemen van de wijnproductie en ik ga mee bezig houden met de promotie van het wijntoerisme.”

Is het verkocht of is het niet verkocht? Dat is de spreekwoordelijke vraag van één miljoen als we het over wijndomein Vinobelga van Rik Daems hebben. In de media verschenen zopas berichten dat het domein van 3,5 hectare groot –nota bene de oudste commerciële wijngaard van het land- niet langer in handen zou zijn van de Leuvense politicus Rik Daems. Meer zelfs, Daems zou het wijndomein op de Houwaartse Berg verkocht hebben aan De Petrushoeve dat onder leiding staat van Gerry Calders. Die laatste beheert een wijngaard van 2,5 hectare in Molenbeek-Wersbeek, overigens met succes.

Rik Daems ontkent echter met klem dat hij Vinobelga heeft verkocht aan Gerry Calders. “Er is helemaal geen sprake van een verkoop”, stelt Rik Daems die tegenwoordig in Leuven woont. “Het gaat simpelweg over een fusie tussen twee wijndomeinen maar dat betekent niet dat ik uit beeld verdwijn in het bedrijf. Integendeel zelfs. De leiding van de wijnproductie ligt nu in handen van Gerry Calders die bijzonder getalenteerd is in zijn vak. Dat heeft hij bewezen in De Petrushoeve. Dankzij de fusie kan ik me meer gaan toeleggen op de verdere ontwikkeling van het wijntoerisme in onze streek. Dat is in opmars maar er is nog groeimarge. Het wijntoerisme is altijd mijn passie geweest en daar ga ik nu meer werk van kunnen maken dankzij de fusie tussen Vinobelga en De Petrushoeve. Rik Daems heeft dus helemaal niets verkocht. Integendeel, Rik Daems gaat nog een versnelling hoger schakelen om de gezamenlijke doelstellingen van Vinobelga en De Petrushoeve te realiseren. Wijnproductie is daar een cruciaal deel van maar de promotie van het wijntoerisme evenzeer.”

Zes hectare

Door de fusie groeit de wijngaard tot zo’n zes hectare. Voor Gerry Calders is de fusie naar eigen zeggen een unieke kans om te groeien. Vorig jaar was De Petrushoeve nog goed voor de productie van 5.000 liter wijn. Ter vergelijking: Vinobelga van de familie Daems produceerde in 2018 16.000 liter wijn. Door de fusie tussen Daems en Calders is het belangrijkste wijnbedrijf in onze regio meteen een feit. Volgens Rik Daems komt de Hagelandse wijnproductie nu in een nieuwe fase. “De Belgische wijnbouw moet consolideren om te kunnen groeien inzake productie. Meerdere wijndomeinen samen kunnen de grenzen verleggen. Bovendien is de tijd gekomen om het wijntoerisme op punt te stellen want er is veel interesse voor wijn. Het is de bedoeling om groepen toeristen letterlijk en figuurlijk onder te dompelen in de wondere wereld van de wijnbouw.” Nog dit: binnenkort pakt Rik Daems uit met ‘Rikus’. Dat is een brandewijn die te vergelijken is met cognac.