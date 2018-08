Rik Daems bindt skates aan voor nieuwe skeelerpiste 31 augustus 2018

02u29 0 Leuven De Leuvense rolschaatsclub RSC Heverlee is al decennialang hofleverancier van medailles. De club vraagt al enkele jaren dat de stad zicht ontfermt over een vernieuwing van de skeelerpiste in Kessel-Lo maar blijft tot op heden bot vangen. Jasper Steyaert, 6de plaats op de lijst van Open Vld, ziet dit graag anders.

"De huidige piste is zoals de Leuvense straten en stoepen: om te verongelukken. Dat is erg jammer met zo'n topclub in onze stad. RSC Heverlee zet internationale topprestaties neer maar de atleten worden door facilitaire beperkingen gedwongen om in Mechelen of zelfs Oostende te gaan trainen. Bij onze voetbalclub zou het nooit zo ver komen", besluit Steyaert. Open Vld pleit dan ook voor een vernieuwing van skeelerpiste in Kessel-Lo. Op Leuven Autovrij bond lijsttrekker Rik Daems zelf de skates aan om dat aan te kondigen. "Ik laat het gevaarlijke werk beter aan de professionals over, maar wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze de kansen krijgen om dat dan ook te doen", lachte Daems achteraf. "Het Leuvens sportbeleid mist transparantie. Het lijkt alsof enkele grote verenigingen alle ondersteuning krijgen die ze vragen maar en de kleinere clubs over blijven met een nagel om aan hun gat te krabben. Als ik burgemeester word ga ik alvast een rondje skeeleren wanneer de nieuwe piste er ligt", belooft Daems ons. (ADPW)