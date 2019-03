Rijden na nachtje stappen? Test in Leuvense parkings of je veilig de baan op kan Stefan Van de Weyer

23 maart 2019

13u29 0 Leuven In de parking Ladeuze en in de Minckelersparking hangt sinds deze maand een Alcoscan. Met dit alcoholtestapparaat kunnen bestuurders gratis een test uitvoeren voor ze in de wagen stappen.

Om de preventie van rijden onder invloed verder te versterken en de bestuurders zoveel mogelijk aan te moedigen om niet zelf te rijden met een glaasje te veel op, ondersteunt de stad Leuven de plaatsing van alcoholtestapparaten in de Leuvense parkings. Met deze apparaten kunnen bestuurders gratis een alcoholtest uitvoeren. De beslissing om al dan niet in de wagen stappen, ligt dan volledig bij henzelf.

De campagne is een initiatief van de stad in samenwerking met het Fonds Emilie Leus, een organisatie die sensibiliseert over veiligheid in het verkeer. Het fonds werd opgericht nadat Emilie Leus samen met twee andere studiegenoten het leven liet bij een ongeval veroorzaakt door een dronken jongeman.