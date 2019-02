Rijbewijs van twintiger ingetrokken Stefan Van de Weyer

In de nacht van vrijdag op zaterdag merkte een patrouille van de Leuvense politie op hoe een automobilist een verkeersovertreding maakte in de Minderbroedersstraat in Leuven. Toen ze de bestuurder in kwestie, een 23-jarige man uit Hoeilaart, controleerden bleek hij te veel gedronken te hebben. Zijn rijbewijs werd ingehouden en er werd proces-verbaal opgesteld.