Ridouani (sp.a) geen voorzitter van gemeenteraad Louis Tobback had touwtjes 24 jaar lang in handen Bart Mertens

21 november 2018

16u30 0 Leuven Toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) wordt niet de voorzitter van de gemeenteraadszittingen vanaf januari 2019. Het nieuwe bestuur kiest er naar eigen zeggen bewust voor om de zittingen niet te laten leiden door de burgemeester. Ten tijde van Louis Tobback (sp.a) was dat wel het geval. “Zo komen we tot een beter evenwicht”, zegt Ridouani.

De nieuwe Leuvense bestuursploeg kiest naar eigen zeggen resoluut voor een stijlbreuk met het verleden. Dat uit zich onder meer in de beslissing om de gemeenteraad vanaf 2019 niet te laten leiden door de burgemeester. Of met andere woorden: Mohamed Ridouani (sp.a) wordt niet de nieuwe voorzitter van de raadszittingen in het historische stadhuis op de Grote Markt. Huidig burgemeester Louis Tobback (sp.a) was wel 24 jaar lang voorzitter van de zittingen.

Actiever debat

Mohamed Ridouani zelf wijst erop dat het Decreet Lokaal Bestuur het mogelijk maakt om iemand anders te kiezen als voorzitter. “Door een meer neutrale figuur te kiezen als gemeenteraadsvoorzitter zal er een beter evenwicht zijn tussen de gemeenteraad en het schepencollege. Dat zal de werking van de gemeenteraad ten goede komen en de leden aanmoedigen om actiever deel te nemen aan het debat”, aldus Mohamed Ridouani.

Vrouwelijke voorzitter?

Blijft de vraag wie het voorzitterschap van de Leuvense gemeenteraad op zich zal nemen. Het zal alleszins iemand worden die zetelt in de gemeenteraad maar geen lid is van het schepencollege. De kans lijkt groot dat er voor een vrouw wordt gekozen. In het verleden protesteerde de oppsoitie al tegen het feit dat Louis Tobback voorzitter bleef van de Leuvense raadszittingen. Met de stijlverandering van de nieuwe bestuursploeg in het achterhoofd pleitte N-VA ervoor om een oppositielid aan te duiden maar dat voorstel werd volgens fractieleider Zeger Debyser afgeblokt. “Het blijft maar de vraag hoe neutraal de aangeduide voorzitter zal zijn”, klinkt het. “Toch zijn we als N-VA tevreden dat één van onze tien voorstellen voor een meer constructieve politiek in Leuven wordt gerealiseerd vanaf 2019 met deze beslissing. We hebben ook vernomen er één commissie komt per schepen en dat zet de teller meteen op twee voorstellen van N-VA die worden omarmd door de nieuwe bestuursploeg.”