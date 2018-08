Reuzenschaakborden in straatbeeld 04 augustus 2018

02u32 0 Leuven Zwemmen in openlucht is nog stof voor politieke discussie maar schaken in openlucht is sinds gisteren een feit in Leuven. Op het R. De Somerplein werd een schaakspel met speelstukken tot 64 centimeter ingespeeld door schepen Bieke Verlinden (sp.a) en Jan Callewaert van Tafelrond, organisator van het internationale schaaktoernooi 'Your Next Move Grand Chess Tour' dat elk jaar in het Leuvense stadhuis wordt georganiseerd.

"Schaakliefhebbers kunnen voortaan in openlucht hun favoriete bordspel beoefenen", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a).





"Met het internationale toptoernooi, waar de allerbeste schakers ter wereld naartoe komen, is Leuven meer dan ooit een schaakstad. Nu kunnen liefhebbers hun schaaktechnieken oefenen in openlucht. Schaken hoort helemaal thuis in een slimme stad als Leuven. Het stimuleert logisch denken, ruimtelijk inzicht en het verbetert je concentratievermogen." Blijft de vraag: gaan de schaakstukken niet eindigen als decoratie op één of andere studentenkamer? Schepen Robbeets is zich bewust van dat risico en nam op voorhand maatregelen om diefstal te voorkomen.





"De schaakstukken worden elke avond binnen gezet, in het stadskantoor en in de ondergrondse fietsenstalling op het Rector De Somerplein", klinkt het. (BMK)