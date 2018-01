RestoBOB in 36 restaurants 02u30 0

De stad Leuven zet zich ook dit jaar in voor veilig verkeer en lanceert opnieuw de RestoBOB-campagne. "Met de campagne 'RestoBOB' leggen de stad en 36 Leuvense restaurants veilige chauffeurs extra in de watten", zegt schepen Erik Vanderheiden (CD&V). "Nog tot 28 februari schenken de Leuvense restaurants extra aandacht aan veilige chauffeurs door originele alcoholvrije dranken op de kaart te zetten. Er zijn ook gadgets zoals bijvoorbeeld een promilletester en er worden ook kortingsbonnen verloot onder de deelnemers. Deze tweede editie van 'RestoBOB - Veilig op de baan na een avondje uit' loopt uiteraard niet toevallig tijdens de feestdagen en campagne Tournée Minérale in februari. De campagne is een samenwerking van de stad Leuven met onder meer vzw Horeca Leuven, vzw Oude Markt, politie Leuven, De Lijn, en Vias Institute." (BMK)