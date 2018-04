Restanten stadsomwalling blootgelegd 13 april 2018

Leuven Op het Herbert Hooverplein in Leuven zijn restanten ontdekt van een natuurstenen muur.

"We wisten dat er op deze locatie in een ver verleden de eerste stenen stadsomwalling met een aarden wal, een gracht, een ringmuur, een kerk en een stadspoort gestaan heeft. Nu kan archeologisch onderzoek ons meer vertellen", vertelt schepen Dirk Vansina (CD&V) die eerder al aankondigde dat de eerste omwalling symbolisch zal worden voorgesteld in een fontein op het vernieuwde H. Hooverplein. Stadsarcheoloog Lisa Van Ransbeeck verwacht echter geen stenen resten van de ringmuur zelf maar wel funderingen van de stadspoort en resten van de gedempte walgracht. De eerste stenen stadsomwalling van Leuven stond immers op een aarden wal met daarvoor een brede gracht. Blijft de vraag: zullen de werkzaamheden vertraging oplopen? "Het einde van de werken is nog steeds voorzien in augustus", besluit schepen Dirk Robeets (sp.a). (BMK)