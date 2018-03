Residentie De Ark officieel geopend PROJECT OMVAT 39 ALLEENSTAANDE ASSISTENTIEWONINGEN IN STADSWIJK TWEEWATERS STEFAN VAN DE WEYER

23 maart 2018

02u27 0 Leuven Residentie De Ark in Leuven is gisteren officieel geopend. Met 39 ruime woongelegenheden biedt De Ark de eerste alleenstaande assistentiewoningen aan in de stad. De Ark is een realisatie van vastgoedontwikkelaar Ertzberg en is gelegen in de stadswijk Tweewaters, pal tussen de Vaartkom en de Dijle.

Tot enkele jaren geleden brouwde AB InBev op deze locatie aan het Stapelhuisplein onder andere zijn Stella Artoisbier, nu is er een sprankelende wijk verrezen. Liefst zeventig procent ervan is open en publiek domein, bestaande uit parken en pleinen. De stadswijk is dan ook zo goed als autovrij.





Het project De Ark voldoet aan de huidige strenge bouw- en exploitatienormen voor erkende assistentiewoningen. De uitbating gebeurt door dienstverlener Time for Quality, gespecialiseerd in woonprojecten met diensten voor senioren. "Wij leggen de klemtoon op 'beleven'. Zo zijn we reeds enkele maanden gestart met wekelijkse bewegingssessies onder begeleiding van een physical coach in al onze residenties. Als exploitatiepartner beheren we onze residenties volgens het principe van het 'levensbestendig wonen'. Dat wil zeggen dat we de zorg- en dienstverlening aanpassen naargelang de behoeften van de resident, zorg- en dienstverlening op maat dus", aldus Lieven Baert van Time for Quality.





Nog veel sociaal contact

Schepen Carl Devlies vindt het een goed concept. "Het is een goede formule. Zo kunnen ouderen zelfstandig blijven wonen op een eigen appartement en kunnen ze een beroep doen op allerhande diensten. Tegelijk hebben ze hier ook de mogelijkheid om veel sociaal contact te hebben. Het is bovendien leuk gelegen, vlak bij het Sluispark. Ik zou het absoluut durven aanraden aan mensen met fysieke problemen of mensen die amper familie of contacten hebben en die er zo goed als alleen voor staan. Zij zullen hier goed geholpen worden."





Gemiddelde oppervlakte van 70m2

De 39 assistentiewoningen zijn verspreid over drie bouwlagen en hebben een gemiddelde oppervlakte van zeventig vierkante meter. Ze zijn allen rolstoeltoegankelijk. Residentie De Ark biedt een all-in concept met restaurant, bar met lounge, kiné/fitness, wasserette, ondergronds parkeren enzoverder... Er is ook een 24/7 permanentie voorzien.





Residentie De Ark maakt deel uit van de nieuwe wijk "Tweewaters" in centrum Leuven. Dankzij deze topligging is het rustig aan het water en vlakbij het stadscentrum wonen en vertoeven. Meer info valt te verkrijgen op www.residentiedeark.be of via info@residentiedeark.be





De residentie is al operationeel sinds 15 november 2017 en stelt komende vrijdag en zaterdag de deuren open voor het grote publiek.