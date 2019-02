Repair Café herstelt vandaag ook... gebroken harten Bart Mertens

14 februari 2019

15u30 0 Leuven Zelfs op Valentijnsdag kan je je lievelingsspullen laten herstellen in het Repair Café bij De Ruimtevaart. Meer zelfs, vandaag staat de ‘Gebroken Harten Reparatiedienst’ op het programma. “De mensen kunnen knutselen met afgedankt of bizar werkmateriaal en allerlei kapotte spullen”, zegt Magda Peeters.

“Iedereen is welkom op Valentijn bij De Ruimtevaart, met of zonder kapotte spullen”, laat Magda Peeters optekenen. “Jong geleerd is oud gedaan. Een aantal kinderen van de Zevensprong zullen bij De Ruimtevaart onder begeleiding mee komen repareren. Met Maakbaar Leuven willen we de Repair Café bewust toegankelijk mogelijk maken voor een breed publiek. We willen met Maakbaar Leuven immers inzetten op een sociaal inclusieve circulaire economie. Repair cafés zijn goed voor het milieu en voor je portemonnee. Ik wil ook nog een oproep lanceren. Scholen, burgers, organisaties en bedrijven die zelf Repair Cafés willen organiseren, kunnen contact met Maakbaar Leuven opnemen. Maakbaar Leuven helpt je graag op weg en ondersteunt mee de initiatieven.”

Alle data van de Leuvense Repair cafés kan je terugvinden via de kalender www.maakbaarleuven.be. Het volgende Repair Café bij de Ruimtevaart vindt plaats op donderdag 18 april.