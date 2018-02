Renate Hufkens (N-VA) verlaat politiek 10 februari 2018

02u49 1 Leuven Kamerlid en Leuvens gemeenteraadslid Renate Hufkens (N-VA) stapt volgend jaar uit de politiek. Ze wil zich concentreren op haar carrière in het bedrijfsleven en zal niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

N-VA Leuven zal het bij de gemeenteraadsverkiezingen met een sterkhouder minder moeten doen. Renate Hufkens (33) kondigde gisteren aan dat ze vanaf 2019 uit de politiek stapt. "Het was een moeilijke maar zeer doordachte beslissing. Na een ongelofelijk boeiend decennium in de Wetstraat -zowel achter als voor de schermen- kriebelt het al een langere tijd voor iets nieuws. Ik kan de partij niet genoeg bedanken voor alle kansen die ik heb gekregen."





Lorin Parys, de nummer een van N-VA in Leuven, verliest daarmee een wapen in de strijd voor de burgemeesterssjerp, maar heeft alle begrip voor de beslissing van Hufkens. "We hebben veel respect voor haar beslissing en bedanken haar voor haar bijdrage aan de Leuvense politiek", klinkt het. Ook partijvoorzitter Bart De Wever bedankt Renate Hufkens voor haar inzet en wenst haar succes in haar nieuwe carrière.





(BMK)