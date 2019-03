Relletje over niet neutrale ambtenaar in Leuven. “Propaganda in stadskantoor”, klaagt Lorin Parys (N-VA) aan. Schepen Vansina (CD&V) reageert: “Reactie van Calimero Parys is grotesk!” Bart Mertens

31 maart 2019

21u00 0 Leuven Er is een relletje ontstaan over een post op Facebook van Peter Van Dessel van de bekende Leuvense bloemenzaak Young Amadeus. Hij klaagt aan dat een ambtenaar van de stad Leuven allesbehalve neutraal was en zelfs stelde dat “N-VA de ‘zwarten’ van in de oorlog zijn”. Lorin Parys (N-VA) sprong er meteen bovenop gevolgd door een stevige reactie van schepen Vansina (CD&V).

Peter Van Dessel van bloemenzaak Young Amadeus kon zijn oren niet geloven toen hij van zijn schoonmoeder te horen kreeg dat haar bezoek aan het Leuvense stadskantoor op zijn minst opmerkelijk was verlopen. De vrouw ging een volmacht regelen voor de verkiezingen van 26 mei. Ze maakte terloops een opmerking over de vele ‘paperassen’ die eraan te pas kwamen maar benadrukte dat ze kost wat kost toch wou stemmen tijdens haar verblijf in Italië. Daarop zou de ambtenaar van dienst het volgende hebben gereageerd: “Ja, dat is zeker belangrijk want die van N-VA strooien de mensen zand in de ogen. Ze zijn er alleen voor de grote bedrijven en de middenklasse wordt alsmaar armer. Ik zou het niet mogen zeggen maar ik zeg het toch. Voor mij zijn dat de ‘zwarten’ van in de oorlog.”

N-VA? Ik zou het niet mogen zeggen maar ik zeg het toch. Voor mij zijn dat de ‘zwarten’ van in de oorlog De woorden van een ambtenaar van stad Leuven volgens Peter Van Dessel van Young Amadeus

De post van Peter Van Dessel werd al snel opgepikt door Lorin Parys van N-VA. “Ik leef mee met de dame die dit moest aanhoren. Bijna 1 op 4 Leuvenaars koos in oktober voor de N-VA maar zo lijkt het alsof die Leuvenaars minder welkom zijn op het stadskantoor. Alsof het ‘verbindend’ verhaal van deze bestuursploeg enkel slaat op mensen van hetzelfde gedacht. Welke cultuur heerst er in het stadskantoor als ambtenaren denken dat dit kan? Dit incident is extra jammer voor stadsambtenaren die wel correct hun werk doen. Dienstverlening van de stad moet neutraal zijn. We hebben jarenlang gestreden om niet langer stemadvies van meneer pastoor te krijgen. Die pastoor inruilen voor ambtenaren die ongevraagd hun linkse politieke mening opdringen zal zonder mij zijn. Ik zal het stadsbestuur hierover aan de tand voelen.”

“Manifest onjuist”

Schepen Dirk Vansina (CD&V) is het ermee eens dat een persoonlijke politieke mening aan het loket meedelen niet aanvaardbaar is maar geeft toch tegengas aan Lorin Parys. “Ambtenaren moeten neutraal zijn en mogen in geen enkel geval persoonlijke politieke voorkeuren of afkeuringen laten blijken. De reactie van ‘Calimero Parys’ dat er op het stadskantoor politieke propaganda wordt gevoerd, is echter ongepast, grotesk en manifest onjuist. Het gaat hier om onaanvaardbaar maar ook een uitzonderlijk en geïsoleerd voorval dat intern ernstig zal opgenomen worden.”