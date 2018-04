Relatie-expert 'Timtation' geeft je tips TEMPTATION TIM VERKLAPT FLIRTGEHEIMEN IN VESALIUS AULA ANDREAS DE PRYCKER

24 april 2018

02u59 0 Leuven Hij borg zijn verlovingsring voor zijn Deborah Leemans (25) op en zwichtte voor de charmes van de Nederlandse verleidster Cherish (26). Tim Wauters (30) is de meest besproken figuur van Temptation Island. Vanavond geeft hij samen met seksuologe Kaat Bollen relatieadvies.

Dat Temptation Island nog steeds 'hot' is, is de laatste weken wel duidelijk geworden. Ruim 700.000 televisiekijkers volgen de liefdesperikelen van Mezdi, Danielle, Kevin en vooral Tim Wauters (30) uit Aalst op de voet. Vanavond geeft 'Timtation' in de Vesalius Aula relatieadvies en verklapt hij je zijn grootste flirtgeheimen. Dat doet hij samen met seksuologe Kaat Bollen. Gezien Tim -naar eigen zeggen- al tussen de 500 en 700 vrouwen in zijn leven gehad heeft, zou elke Leuvenaar hier wel wat van moeten kunnen leren. Hoewel hij enkele dagen geleden zelf het aantal naar beneden schroefde tot 'toch zeker meer dan 100', belooft het evenement heel wat volk te lokken.





Workshop

De Vlaamse Technische Kring (VTK), de studentenvereniging van Burgerlijk Ingenieur aan de KU Leuven, organiseert de bijeenkomst. Zij zien redenen genoeg voor deze workshop. "Is dat ene zeldzame meisje uit fakbar 't Elixir je weer door de vingers geglipt? Blijkt die knappe jongen plots zogezegd een lief te hebben? Is het meisje waar je al heel de avond mee bezig bent, plots aan het kussen met iemand anders? Als een van voorgaande uitspraken van toepassing is, ben je waarschijnlijk een volkomen normale, maar gefrustreerde, student. Daarom hebben wij een once in a lifetime oplossing gevonden. Wij gaan jullie liefdesleven naar een hoger niveau tillen door een workshop flirten van, jawel, de enige echte Tim van Temptation Island", klinkt het bij de organisatie.





Humor

"De 'playboy van Aalst' zal iedereen leren hoe ze moeten 'titsen'. Maar dat niet alleen, flirtkoning Timtation zal het vuur aan de schenen gelegd worden door Kaat Bollen, bekende Vlaamse seksuologe en televisiepersoonlijkheid", geeft de organisatie nog mee. Relatieadvies van een man die voor Temptation Island wilde trouwen met Deborah Leemans (25) en amper twee weken later diezelfde ring aan kersverse verovering Cherish (26) lijkt te gaan geven? Een streepje (of twee) humor lijkt de mensen van VTK niet vreemd te zijn.





Voor de geïnteresseerden: de workshop vindt plaats in de Vesalius Aula in Leuven, vanavond om 21 uur. Nadien komt Tim nog mee naar fakbar 't Elixir, waar iedereen de mogelijkheid krijgt om hem persoonlijk aan te klampen en om de nieuwbakken tips en tricks uit te proberen. En onthou misschien al maar het volgende: als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen.