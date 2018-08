Regus stelt zijn business lounges open voor studenten 07 augustus 2018

02u24 0 Leuven Studeren voor een tweede zit is geen pretje, en al zeker niet wanneer het bloedheet is. Om studenten een hart onder de riem te steken, stelt flexwerkaanbieder Regus zijn business lounges gratis voor hen open. De airconditioning zorgt er voor verkoeling en er is gratis wifi, koffie, water en thee voorhanden.

Studenten kunnen sinds gisteren gebruikmaken van de business lounges van het Regus Express center in het station van Leuven. Ze kunnen er in alle rust blokken. Bovendien krijgen de studenten er gratis water, koffie of thee aangeboden. Studenten kunnen er op weekdagen tussen 9 en 17 uur terecht zolang er beschikbare plaatsen zijn. "Met dit 'coole' initiatief willen we de studenten een hart onder de riem steken. Anderzijds willen we hen laten kennismaken met onze flexibele werkplekken", zegt William Willems, algemeen directeur van Regus België.





Het Belgische Regus netwerk telt 37 locaties. Het Regus Express center in het station van Leuven omvat op vier verdiepingen een business lounge met leestafel, lounge zetels, thinkpods en vergaderzalen. Daarnaast heeft het center ook privékantoren en een co-workingruimte ter beschikking. Het aanbod is geldig zolang er beschikbare werkplekken zijn.





(ADPW)