Regus stelt cowerkingplekken open voor studenten Bart Mertens

08 december 2018

15u55 0 Leuven Regus stelt de Leuvense coworkingplekken gratis open voor studenten van 10 december tot en met 31 januari. “Op vertoon van hun studentenkaart kunnen ze er alle weekdagen tussen 8.30 en 18 uur terecht”, zegt William Willems, algemeen directeur van Regus België.

Coworking is al langer hip maar ook ‘samen studeren’ wint jaar na jaar aan populariteit. Om hierop in te spelen en om studenten tijdens de blok een hart onder de riem te steken, stelt flexwerkaanbieder Regus zijn coworkingplekken gratis voor hen open. In Leuven kunnen studenten terecht in het Regus Express center in het station. Regus is wereldwijd de grootste werkplekaanbieder met een ongeëvenaard netwerk van kantoren, co-working- en vergaderruimtes. Zo’n 2,5 miljoen gelijkgestemde professionals maken deel uit van het wereldwijde Regus-netwerk.

Gratis koffie

“Studenten kunnen vanaf 10 december tot en met 31 januari gebruikmaken van de coworkingplekken van Regus om er in alle rust en op een professionele werkplek te blokken. Een creatieve en originele werkplek stimuleert het brein. Met dit initiatief willen we studenten steunen tijdens de blok door hen te laten studeren op één van onze werkpleklocaties. Anderzijds willen we deze ‘coworkers van morgen’ laten kennismaken met onze flexibele werkplekken”, zegt William Willems, algemeen directeur van Regus België. Het aanbod is geldig zolang er beschikbare werkplekken zijn bij Regus. Bovendien wordt enkel gratis toegang tot de business lounges verleend (inclusief koffie, water, thee en wifi) maar bijkomende diensten worden aangerekend.