Regularisatieperiode vuurwapens loopt binnenkort af ADPW

06 december 2018

De politie van Leuven waarschuwt dat de regularisatieperiode voor vuurwapens binnenkort afloopt.

In sommige woonkamers hangt nog een oud jachtgeweer aan de muur te prijken of soms duikt er onverwacht een pistool op in een erfenis. Deze vuurwapens waren ooit wel in regel, maar moeten volgens de regels van vandaag vergund zijn. Tot 31 december 2018 loopt er nog een regularisatieperiode voor iedereen die een vergunningsplichtig wapen bezit zonder een geldige vergunning. Tot het einde van deze periode krijgen mensen nog de kans om zich in regel te stellen en amnestie te krijgen na een melding bij de politie.

“Het is natuurlijk niet de bedoeling om zomaar met een wapen een commissariaat binnen te wandelen, maar iedereen kan een amnestie-aanvraag indienen door eerst een afspraak te maken met de lokale politie. Zeker voor de mensen die geen kennis hebben van wapens is het goed om eerst wat raad in te winnen bij de politie”, zo meldt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

Eigenaars van dergelijke wapens hebben verschillende opties. Ze kunnen het wapen laten vergunnen, wanneer ze hier gemachtigd of erkend voor zijn. Ze kunnen het wapen overdragen aan iemand die gemachtigd of erkend is. Ze kunnen het wapen ook laten neutraliseren waardoor het niet meer gebruikt kan worden als vuurwapen of ze kunnen het wapen vrijwillig afstaan en het laten vernietigen. Dit is kosteloos voor de aangever. Wie zich niet tijdig in regel stelt, riskeert een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en/of een geldboete van 100 tot 25.000 euro.