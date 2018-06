Rega-instituut ontruimd na chloorlek 150 WERKNEMERS GASTHUISBERG GEËVACUEERD ANDREAS DE PRYCKER

06 juni 2018

02u34 0 Leuven Nadat er dinsdagochtend een verhoogde waarde van chloorgas werd vastgesteld in een bioveiligheidslaboratorium in het Rega-instituut in Gasthuisberg, werd veiligheidshalve het gebouw ontruimd. Zo'n 150 werknemers werden geëvacueerd. De brandweer kon de situatie zonder problemen oplossen. Het is nog gissen naar de oorzaak.

"Zo rond 9 uur werd er een verhoogde waarde van chloorgas vastgesteld in een bioveiligheidslaboratorium in het Rega-instituut, een onderzoekscentrum van de KU Leuven. Het autodetectiesysteem van het labo ging af, waardoor de verdeling van gas meteen is gestopt. Toen was er een kleine hoeveelheid chloor vrijgekomen", vertelt Bregt Van Hoeyveld, persattaché van de KU Leuven. "Daarop is de veiligheidsprocedure van start gegaan en werd het personeel geëvacueerd. De brandweer werd ter plaatse geroepen aangezien alleen zij in zo'n geval mogen handelen. Zij hebben het gas afgesloten en daarna kon het personeel eigenlijk redelijk snel weer aan de slag. Er is nooit gevaar of zelfs maar paniek geweest. Het lek vond plaats in een automatisch lab waar met micro-organismen gewerkt wordt. Chloorgas wordt daar gebruikt om apparatuur te ontsmetten. Hoe het lek is kunnen ontstaan, is niet duidelijk. Het is wachten tot de oorzaak gekend is", geeft Van Hoeyveld nog mee.





Gecontroleerde situatie

Volgens een medewerker werden er zo'n 150 mensen geëvacueerd. "Het gaat om een technisch probleem en het is de eerste keer dat dit gebeurt op deze dienst", stelt een medewerker. "Het systeem is zo goed afgesteld dat wij ons geen zorgen maken", vertelt een andere medewerker. De Leuvense brandweer kwam ter plaatse om de situatie op te lossen. "Er was een lek aan de afsluiter van een fles met chloorgas. Maar vermits dat in een labo was, was dat een gecontroleerde situatie. Er was een afzuigsysteem en dus konden wij van buitenaf de situatie monitoren", klinkt het bij brandweerofficier Gerrit Niclaes. "Wij zijn binnengegaan met twee personen in chemiepakken. Zij hebben de kraan kunnen sluiten. Op een kwartier tijd was de hele situatie onder controle. Eigenlijk zaten we net op de grens om met beschermende pakken binnen te gaan. De concentratie was zo dat mocht je er een paar minuten ingaan, er ademhalingsproblemen of huidirritatie kan komen. De schade zou wel nog omkeerbaar zijn", vertelt Niclaes. Het is de tweede keer dit jaar dat de Leuvense brandweer moet uitrukken voor een chloorlek. "Eerder dit jaar had de kuisvrouw van Café Sport twee producten in het toilet gegoten. Dat bleek geen goede mengeling te zijn, want de dame was zelf bevangen geraakt van de rook en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Maar chloorlekken maken wij gelukkig niet te veel mee."