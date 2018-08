Ree sterft bij aanrijding 02 augustus 2018

Een 23-jarige man uit Leuven is gisterochtend op de Meerdaalboslaan ter hoogte van de Technologielaan in Heverlee in aanrijding gekomen met een ree die plotseling de rijbaan opsprong. Het diertje was door de klap op slag dood. Het voertuig van de twintiger was door de klap zo zwaar beschadigd dat het moest worden getakeld. Het dode dier werd weggehaald door de reinigingsdienst. (ADPW)