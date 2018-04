Ree doodgereden 18 april 2018

Gisterochtend omstreeks 5 uur kwamen bij de politie verschillende meldingen binnen dat er op de Diestsesteenweg een ree liep. Een eerste zoektocht leverde geen resultaat op. Een tijdje later kwam een nieuwe melding dat er een stuiptrekkende ree op het fietspad lag. Het dier bloedde uit de mond.





Een bijgeroepen dierenarts stelde vast dat het diertje ten dode was opgeschreven en gaf een verlossend spuitje. De brandweer haalde het kadaver op. Van een aanrijdend voertuig was geen spoor.





(ADPW)