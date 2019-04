Rector De Somerplein gehuld in bloemenpracht Bart Mertens

12 april 2019

19u00 0 Leuven Waar is de lente? Op het Rector De Somerplein in Leuven is de lente. De nieuwe aanplantingen staan momenteel prachtig in bloei en geven het plein een sfeervolle aanblik. Nu de aangename temperaturen nog…

Het Rector De Somerplein in Leuven was de voorbije jaren vaak voorwerp van kritiek. “Een kale snelweg voor bussen”, klonk het niet zelden. Burgemeester Louis Tobback (sp.a) toonde in oktober 2017 begrip voor de critici en omschreef de heraanleg van het plein als de enige beleidsdaad die hij in 24 jaar tijd echt betreurde. “We hadden voor een ander ontwerp moeten gaan maar het zal beteren want het plein krijgt een groenere inkleding. Chirurgen begraven hun mislukkingen, architecten zetten er klimop tegen”, klonk het toen. Schepenen Dirk Robbeets (sp.a) en Myriam Fannes (sp.a) zetten er hun schouders onder en lieten 7.000 planten aanrukken. Die oase van groen staat momenteel prachtig in bloei. Meer dan geslaagde vergroening van een grijs plein. Als het goed is, moet het ook gezegd worden.