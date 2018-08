Recordopkomst voor Zomer van Sint-Pieter 30 augustus 2018

Het Leuvense festival 'Zomer van Sint-Pieter' heeft nog één allerlaatste week te gaan. Nu al is duidelijk dat de 17e editie een recordopkomst mag noteren. De kaap van de 8.000 bezoekers komt alvast heel dichtbij. De slotweek brengt onder meer nog topwerken van Bach en Telemann én een hommage aan Josephine Baker. De voorbije concerten lokten reeds 6.959 bezoekers, waarmee het festival nu al absolute recordcijfers laat optekenen. Schepen van cultuur Denise Vandevoort (sp.a): "Zomer van Sint-Pieter is een ijzersterke formule. Klassieke pareltjes, uitgevoerd door straffe muzikanten. Dergelijke momenten van 'klein geluk' smaken altijd. Zo was ik zelf zwaar onder de indruk van Quatuor Alfama met een programma dat Brel, Mozart en Dalida wist te combineren." 'Zomer van Sint-Pieter begint telkens om 12.15 uur en duurt 40 minuten. Tickets kosten 6 euro. Meer info: www.30CC.be (BMK)