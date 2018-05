Record voor Dag van de Buren 16 mei 2018

02u41 0

Het initiatief Dag van de Buren is op weg naar een nieuw record. Dit jaar vindt Dag van de Buren plaats op vrijdag 25 mei en de inschrijvingen lopen als een trein. "Voor het negende jaar op rij roept de stad Leuven op om die dag samen te komen. Het idee is simpel: buren nodigen elkaar uit, zetten een tafel en wat stoelen buiten en maken het gezellig. De inschrijvingen stromen ook dit jaar massaal binnen."





"Opvallend is de 'boom' in Wilsele-Putkapel. De stad voerde hier dit jaar extra communicatie. Met succes want de Wilselse inschrijvingen zijn al meer dan verdubbeld. Een nieuwe stimulans om in te schrijven is dit keer ook de fotoreportage die de stad schenkt aan drie deelnemende buurten. Zij houden zo een onvergetelijke herinnering over aan hun burenfeestje", zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).





Net zoals de voorbije jaren werkt de stad Leuven voor de Dag van de Buren samen met de preventiedienst en sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. (BMK)