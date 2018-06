Rechter veroordeelt overleden man 'bij verstek': "Omdat hij anders opnieuw strafbare feiten zou kunnen plegen" OPENBAAR MINISTERIE IN JANUARI AL OP DE HOOGTE VAN OVERLIJDEN KIM AERTS

06 juni 2018

02u55 6 Leuven Manuel D'Hondt (33) uit Kortenaken is zes maanden na zijn dood veroordeeld tot 2 jaar effectieve celstraf. Het parket was in januari al op de hoogte van het overlijden maar zijn proces vorige maand ging gewoon door 'bij verstek van beklaagde'. Hij werd er postuum veroordeeld tot 2 jaar effectieve celstraf. "Omdat hij anders opnieuw strafbare feiten zou kunnen plegen", aldus de rechter. Het vonnis gaat rechtstreeks de prullenmand in.

Manuel D'Hondt - Manoe voor de vrienden - stierf vorig jaar thuis op 3 december een natuurlijke dood. De vader van twee was op dat moment al tweemaal gedagvaard. Eenmaal voor de politierechter en eenmaal voor de correctionele rechtbank in Leuven.





"Op 16 januari heb ik de rechtbank aangeschreven dat mijn cliënt overleden was", bevestigt zijn toenmalige advocaat Andy Boermans. De raadsman daagde 8 dagen later dan ook niet op in de politierechtbank toen D'Hondt terechtstond voor een dollemansrit onder invloed in Waanrode. Tijdens dat proces bleek niemand op de hoogte dat de beklaagde vier weken eerder begraven was. Het parket vorderde een jaar rijverbod en zes maanden cel. Het kwam toen niet tot een veroordeling omdat deze krant het parket op de hoogte bracht van de dood van de dertiger.





"Kan gebeuren"

De strafvordering verviel maar toch moest D'Hondt zich vorige maand opnieuw verantwoorden voor slagen, bedreiging en wapenbezit voor de correctionele rechter. Die noteerde eveneens het 'verstek' van de man en veroordeelde hem nu tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf, een geldboete van 600 euro en het betalen van de 2.576 euro gerechtskosten. "Kan gebeuren. Die twee parketten werken op een andere manier maar op een of andere manier zou het toch uitgekomen zijn", zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. "Toevallig gebeurt het nu twee keer bij dezelfde persoon maar ik sluit niet uit dat het in de toekomst nog voorvalt. Daarvoor moet je het rijksregister controleren en dat gebeurt gezien de werklast alleen bij de dagvaarding en bij de uitvoering van het vonnis."





Het moet gezegd, D'Hondt was geen doetje. De dertiger werd gelinkt aan motorbendes Hells Angels en No Surrender. Sinds 2010 stapelden de veroordelingen voor wapens, slagen, diefstal en rijden zonder rijbewijs zich op. In totaal kreeg hij al ettelijke jaren cel en duizenden euro's boete. "Wat hij ook heeft uitgestoken, het blijft je kind", reageert moeder Hilde. "Maar ik snap het gerecht echt wel niet. Als ik kon, zou ik het rechtzetten maar hoe doe je dat? Het verstoort ons rouwproces enorm."





Persrechter Annemie Vanroy heeft er geen weet dat de rechtbank werd aangeschreven door de advocaat. "Er zit niets van in het dossier. Hier is een misverstand gebeurd maar geen fout. Ik begrijp dat het zeer pijnlijk is voor de nabestaanden maar ze mogen gerust zijn. Er zal niets met het vonnis gebeuren."