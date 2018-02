Rechter gelooft exhibitionist niet 07 februari 2018

Nepalees D.S. (46) werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden nadat hij meermaals in het openbaar aan het masturberen was. Te wijten aan een liesbreuk, beweerde hij zelf.





De Nepalees hield altijd vol dat hij dringend moest plassen nadat hij in april van vorig jaar betrapt werd in het portaal van een woning aan de Bogaardenstraat in Leuven. Daar stond hij met zijn broek op de enkels. Een getuige had de politie gebeld en tijdens de arrestatie bevestigden nog andere mensen dat ze de man in het verleden ook al op gelijkaardige manier 'aan het werk' gezien hadden.





De rechter baseerde zich dan ook op de verschillende getuigenverklaringen, die gelijklopend waren. "Er is voor een volwassen kerel ook geen enkele reden om de broek tot op de enkels te laten zakken wanneer hij moet plassen - zelfs niet als hij een medisch probleem heeft." De Nepalees kreeg ook een boete van 400 euro, de helft effectief. (KAR)