Ramkraak op PC Warehouse: "Binnen drie minuten weer buiten" 14 februari 2018

02u28 0

"Drie daders hebben in de nacht van maandag op dinsdag, omstreeks 3.30 uur, een ramkraak gepleegd op een computerwinkel aan de Diestevest in Leuven", meldt het Leuvense parket. Het ging meer bepaald over de PC Warehouse. "De daders hebben met een onbekend voorwerp de grill voor de vitrine omgeplooid en de toegangsdeur stukgeslagen. Ze namen een aantal laptops mee voor ze wegreden met een donkerkleurige Audi. De precieze buit wordt op dit moment nog bepaald", klinkt het bij het Leuvense parket. Volgens verkoper en hersteller Yannick Van Damme namen de daders vijf laptops mee. "Ze wisten duidelijk wat ze moesten hebben. Ze namen vijf laptops mee, allemaal nog ingepakt. Van de toonzaalmodellen zijn ze afgebleven. Die laptops waren tussen de 500 en de 1.000 euro waard, per stuk. Binnen de drie minuten waren de daders weer buiten", klinkt het. De dag nadien was er nog redelijk wat schade te bespeuren aan de toegangsdeur, die door de inbrekers geforceerd werd. Ook het luik en het raam zouden vervangen moeten worden. Het labo en de lokale en federale recherche kwamen ter plaatse. Van de daders is voorlopig nog geen spoor, al zouden er camerabeelden aan de politie overgemaakt zijn. Vorige week nog werd er een ramkraak geprobeerd op een Aldi-filiaal in de Blandenstraat in Haasrode. Daarbij stierf een 37-jarige Roemeen. Zijn kompanen konden ontkomen. Het is vooralsnog onduidelijk of beide zaken iets met elkaar te maken hebben. (ADPW)