Radiozender Joe live op vrijdagmarkt 20 januari 2018

De Leuvense vrijdagmarkt kreeg gisteren een bijzonder duo op bezoek. Niemand minder van Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx zakten af naar de studentenstad om van 7 tot 9 uur live ochtendradio te maken op de markt. Ze deden dat omdat de markt weer hip is bij jonge mensen en openden er hun eigen marktkraam onder de naam 'Plaatjeskraam van Sven en Anke'.





Bezoekers konden er naar hartenlust plaatjes aanvragen. Burgemeester Louis Tobback (sp.a) liet op voorhand al weten dat de Leuvense vrijdagmarkt kwaliteit in de aanbieding heeft en waarschuwde het radioduo ervoor om dan ook met kwaliteit af te komen. "Uit recente controles is gebleken dat we de properste markt van het land zijn", klonk het. Voor de Leuvense schepen van Handel Erik Vanderheiden betekende het bezoek van Ornelis en Buckinx vroeg opstaan want hij ging het duo verwelkomen om 7 uur 's ochtends. "De markt is inderdaad weer hip en ik ben blij dat Joe daar de nodige aandacht aangeeft", aldus schepen Vanderheiden. Nog dit ter informatie: de afgelopen vijf jaar zijn er in ons land zo'n 300 nieuwe marktkramers bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van zelfstandigenorganisatie NSZ. Vooral de lokale en artisanale producten zijn voor jonge mensen een reden om naar de markt af te zakken. (BMK)