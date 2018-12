Radio Singjaal na 22 jaar terug onder de mensen ADPW

30 december 2018

36 jaar na de start van Radio Sinjaal, de populaire lokale radio van Leuven, wordt de zender door enkele oude getrouwen nieuw leven ingeblazen. Ook de naam krijgt een opknapbeurt: voortaan is het Radio Singjaal, en die zal vanaf 4 januari via het internet te beluisteren zijn op de website www.radiosingjaal.be. De oude Radio Sinjaal bestond van 1982 tot 1996. De nieuwe Radio Singjaal start op diezelfde 4 januari met een speciaal in elkaar gebokst openingsprogramma.

Initiatiefnemer Geert Kinnaert: “Het wordt tijdloze radio, en die zal via stream te beluisteren zijn, maar op de website kunnen ook programma’s opgevraagd worden. Radio à la carte dus, met een ruime keuze: oude hits, nummers die je haast nooit meer hoort, luistermuziek, humor, Franse muziek, noem maar op. Telkens met achtergrond of leuke verhalen, zeker geen behangradio. De bedoeling is om de komende maanden het aanbod nog uit te breiden.”

Net als vroeger bestaat de ploeg uit vrijwilligers, maar zowat iedereen heeft een professionele achtergrond. Bij de programmamakers zijn onder meer Kris Mannaerts (Joe FM) en de VTM-sportcollega’s Dirk Deferme, Rudy Lanssens en Jan Dewijngaert. Niet van de minsten dus.

“Ik stond 36 jaar geleden ook aan de wieg van Sinjaal”, zegt Jan Dewijngaert. “De passie voor radio is gebleven, maar intussen hebben we wel 36 jaar ervaring in de media, en die nemen we mee naar Singjaal. Het is radio maken met vrienden van vroeger. Het enthousiasme is groot. Dit is een project naar ons hart.”

De hele ploeg wil vooral proberen en experimenteren met het medium om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken en zal de sociale media volop integreren in het radiogebeuren. “Het platform Singjaal kan je dus als een ‘medialaboratorium’ of een groot ‘free podium’ bekijken waar we nieuwe en verrassende dingen serveren. Je kan luisteren, lezen én kijken, maar vooral genieten van retro radio Singjaal en dat via pc, tablet of smartphone”, zo klinkt het nog. Alle informatie over de programma’s zijn vanaf 4 januari te vinden op www.radiosingjaal.be.