Radio 2 zoekt 'Dries Mertensen' 21 juni 2018

Radio 2-presentator Jeroen Guns is op zoek naar mensen met dezelfde naam als Rode Duivel en Leuvenaar Dries Mertens. Guns wil morgenochtend tussen 6 en 8 uur twee uur lang radio maken met de naamgenoten van de Napoli-ster.





"Het idee is eigenlijk toevallig ontstaan", vertelt de presentator van Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik kreeg dinsdag tijdens het programma plots een sms van ene Dries Mertens. Dat bleek een naamgenoot te zijn van onze Leuvense Rode Duivel. Toen begon ik me af te vragen: er moeten toch nóg Dries Mertensen rondlopen? Het lijkt me fijn om samen met een paar 'Dries Mertensen' radio te maken tussen 6 uur en 8 uur 's ochtends. Ze zijn allemaal welkom. Hoe meer naamgenoten, hoe meer vreugd!"





Mensen met de naam Dries Mertens kunnen mailen naar vlaamsbrabant@radio2.be. (BMK)