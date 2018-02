Raadslid hoopt op schaatspret 26 februari 2018

Gemeenteraadslid Thomas Van Oppens (Groen) hoopt dat de Leuvenaars tijdens de huidige winterprik kunnen genieten van schaatsen op natuurijs. Momenteel geldt er nog een verbod op schaatsen op vijvers en waterlopen. "Maar met de vriestemperaturen zit de kans er dik in dat het ijs op de ondiepe vijvers in Leuven begaanbaar wordt", aldus Van Oppens. "Helaas heeft de stad een jaar geleden een verbod ingevoerd. Schaatsen op natuurijs kan enkel na specifieke goedkeuring. Ik zal vragen dat de stad het ijs elke dag controleert, zodat er meteen toestemming gegeven kan worden zodra het stevig genoeg is. De kans is groot dat het ijsplezier deze winter beperkt blijft tot één dag, en het zou zonde zijn mocht er die dag dan nog een verbod gelden." (BMK)