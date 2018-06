PVDA wil gratis bussen 05 juni 2018

PVDA Leuven stelt voor om het openbaar vervoer in Leuven gratis te maken. "Als we echt de ambitie hebben om klimaatneutraal te worden, moeten we durven kiezen voor gratis openbaar vervoer", zegt kandidaat-burgemeester Line De Witte. "Met gratis openbaar vervoer pak je sociale uitsluiting, ongelijkheid en tranportarmoede op een directe manier aan. Met de geplande autoparkings onder de Bruul en aan OHL, of dure campagnes over de bereikbaarheid van Leuven met de auto, moedigt het stadsbestuur et gebruik van de wagen net aan. De stad wil minstens 30 miljoen uitgeven aan een autoparking onder den Bruul...Met dat geld kunnen we heel wat gratis openbaar vervoer financieren. Openbaar vervoer is een gemeenschappelijk goed dat iedereen ten goede komt en mag dus ook gemeenschappelijk gefinancierd worden. We betalen toch ook niet voor onderwijs, wegen, voet- en fietspaden, straatverlichting, bibliotheken of speelpleinen." (BMK)