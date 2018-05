PVDA: "Meer openbaar vervoer in Wijgmaal!" 12 mei 2018

PVDA voerde actie aan de Vaartbrug in Wijgmaal voor meer en later openbaar vervoer naar de Leuvense deelgemeente Wijgmaal. Om hun boodschap kracht bij te zetten, vervoerden de leden van PVDA Leuven mensen met bakfietsen, een elektrische fiets en zelfs in een kano.





"PVDA lanceerde eerder al een petitie bij Wijgmalenaren die in korte tijd door meer dan 100 mensen werd getekend", zegt kandidaat-burgemeester Line De Witte. "Een groot deel van het sociaal en dagelijks leven van Wijgmalenaren speelt zich af in Leuven. Voor een culturele activiteit of om te gaan winkelen moeten de Wijgmalenaren zich verplaatsen buiten hun deelgemeente. Wij willen vermijden dat mensen altijd de auto nemen maar dan moeten er wel alternatieven zijn.





Vaak is het niet meer mogelijk met het openbaar vervoer thuis te geraken en daardoor gebruiken inwoners van Wijgmaal noodgedwongen de auto. Dat kan beter en anders." (BMK)