PVDA maakt lijst bekend 16 juni 2018

De Leuvense PVDA maakte zopas haar verkiezingslijst bekend. Het is een jonge en diverse lijst geworden waarmee kopstuk Line De Witte naar de kiezer trekt. "Van treinbegeleider tot dokter, van student tot vluchteling, dit is de meest dynamische en actieve lijst in Leuven", zegt lijsttrekker De Witte. "De kandidaten zijn allemaal dag in dag uit actief voor een stad op mensenmaat. Dat maakt onze lijst zo sterk. Een kwart van de plaatsen gaat naar arbeiders en syndicalisten uit beide vakbonden. Andere partijen hebben de wereld van de arbeid laten vallen, maar voor ons is dat het kloppend hart van de stad." PVDA heeft als enige partij in Leuven gekozen voor een vrouwelijke lijsttrekker en ook de lijstduwer is een vrouw. "Met Tine Van Rompuy halen we ervaring in huis." (BMK)