PVDA: "Leuven heroveren op de projectontwikkelaars" 22 augustus 2018

02u28 0

PVDA Leuven maakte gisteren haar campagneslogan bekend: 'Verover de stad'. Kopvrouw Line De Witte maakt zich sterk dat de Leuvenaars opnieuw een stad willen op maat van de gewone man/vrouw en wil naar eigen zeggen samen met de inwoners de stad heroveren op de projectontwikkelaars.





"Ze bouwen aan de lopende band onbetaalbare luxewoningen en private zorgbedrijven rekenen tot 2.000 euro per maand voor een kamer in een rusthuis. Dat moet stoppen. Ik zal uit protest een rode en een groene geuzenstreep schilderen op mijn wangen. Een rode streep om duur wonen en (kinder)armoede uit onze stad te verjagen en een groene om eindelijk echt zinvolle maatregelen te nemen voor klimaatneutraliteit. PVDA is voor de burger de enige echte linkse stem." (BMK)